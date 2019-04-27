Tokat'ta Emniyet mahallelerde “Huzur Toplantısı” yapıyor

Tokat'ta mevcut olan kamu düzeni ve güven ortamının korunması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanması, sunulan güvenlik çalışmalarının etkinliğinin artırılması, sorunların çözümü noktasında vatandaşların talep ve önerilerinin doğrudan öğrenilmesi amacıyla, il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 42 mahallede “Huzur Toplantısı” yapılıyor.

İlki Derbent Mahallesinde, ikincisi ise Bedestenlioğlu Mahallesinde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu başkanlığında gerçekleşen huzur toplantısına İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen mahalle sakinlerinin talep ve önerileri değerlendirildi.