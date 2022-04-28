Tokat'ta eriyen kar suları heyelana neden oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Bu yıl Erbaa ilçesinde bağlı Gökal Beldesinde yoğun kar yağdı. İlkbaharla birlikte erimeye başlayan kar suları heyelana yol açtı. Alpaslan mahallesi yolunda çökmeler oluştu. 6 mahalleyi bir birine bağlayan yol tamamen kullanılmaz hale geldi. Okul servislerinin geçiş güzergahında yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya başlandı. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, yolun birkaç noktasında heyelan oluştuğuna dikkat çekerek, “Yol ulaşıma kapalı. Tek sevincimiz can kaybı olmaması. Yolun tamiri oldukça zor gibi görünüyor” dedi.