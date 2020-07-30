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Tokat'ta esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Tokat’ın Zile ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 160 adet paketlenmiş halde toz esrar ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 160 adet paketlenmiş halde toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Zile ilçesinde narkotik operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmada 160 adet şeffaf kilitli poşet halinde toplam daralı ağırlığı 212 gram olan toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

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