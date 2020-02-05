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Tokat'ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine gönderildi

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen esrar operasyonda 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezine bağlı Çamlıbel Beldesi ile Yatmış köyünde yüklü miktarda esrar bulundurulduğu istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından yapılan operasyonda 4 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Türk Ceza Kanununun 188. Maddesi uyarınca Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

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