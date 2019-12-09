Tokat'ta esrar operasyonu, 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Çamdere Köyü'nde uyuşturucu madde olduğuna dair istihbarat aldı. Alınan istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, köyde ikamet eden 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyon doğrultusunda yapılan aramada içime hazır halde 12 gr kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konduğu bilgisine ulaşılırken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.