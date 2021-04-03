Tokat'ta feci motosiklet kazası kameralara yansıdı

Tokat'ta, kavşakta hızla otomobile çarparak havada takla atan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Tokat'ta sürücü hatalarından kaynaklı meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesinde sinyalizasyon sistemi olmayan kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobile motosiklet çarptı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden fırlayan sürücüsünün havada takla atarak yola savrulduğu anlar yer aldı. Kaskı sayesinde motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Çiçek Petrol kavşağında meydana gelen kazada ise kırmızı ışıkta geçen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kameralara yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisi ile yola savrulan yabancı uyruklu şahısın yerden kalkarak bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar görüldü. Bir başka kazada ise Gaziosmanpaşa Bulvarında yolun karşısına kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Boş yolda kaza yaptılar

Korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlamanın olduğu hafta sonu boş yolda yaşanan kaza kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarından ara yola dönmek isteyen otomobile diğer yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çaptı. Yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Şehir polis kameralarına yansıyan kazaların yanı sıra Çekenli iş merkezi önünde açılan rögar kapağının neden olduğu maddi hasarlı kazalarda yer aldı.