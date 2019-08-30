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Tokat'ta fener alayı

Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı etkinliği düzenlendi.


Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile son buldu. Gaziosmanpaşa Stadyumundan başlayan ve GOP Bulvarı üzerinde gerçekleşen fener alayı yürüyüşüne, 48'inci Piyade Alay Komutanlığına bağlı askerler, izciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde meşaleler dillerde marşlarla gerçekleşen 3 kilometrelik yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu.

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