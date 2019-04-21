Tokat'ta Fetih Kupası coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen 7'inci Fetih Kupası'nın 3'üncü bölge elemeleri, Okçular Vakfı tarafından Tokat Belediyesi ev sahipliğinde Tokat'ta düzenlendi.

Tokat il merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan ve yakın zamanda millet bahçesi olarak dizayn edilecek Gümenek Mesire Alanındaki 7'inci Fetih Kupası'nın 3'üncü bölge elemeleri müsabakalarında 300 sporcu yay gerdi. Samsun'dan Yozgat'a, Kayseri'den Ardahan'a 15 ilden kente gelen 300 sporcu yay ve oklarıyla en iyi olmak için çaba sarf etti. Son yıllarca artan sporcu sayısı ve sunulan imkanlarla gelişimine devam eden Geleneksel Türk Okçuluğunda, Tokat'ta 7'incisi düzenlenen Fetih Kupası en prestijli müsabakalardan birisi olarak biliniyor. Türk yayı ve Türk oklarıyla müsabakalara katılan sporcuların giydikleri kıyafetlerde dikkat çekiyor. Tarih filmlerindeki karakterleri aratmayan sporcular, hem ata sporu okçuluğu devam ettirirken, hem de unutulmuş birçok değerin de bu sporla yeniden yaşatılmaya çalışılıyor.

Eyüp Eroğlu: "Bunu daha çok yaygınlaştırmamız lazım"

Ata sporu okçuluğu çok önemsediğini söyleyen ve yapılan organizasyona ev sahipliği yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: “Bu sporumuzu çok önemsiyorum. Çünkü bu bir ata sporu. Hem çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlayan bir spor. Hem fiziki hem ruhi hem de birçok noktada ok atmak, at binmek bizim hem geleneklerimizde göreneklerimizde olan bir durum hem de gerçekten insanı çok geliştiren bir konu. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi. Bizim bunu gelecek kuşaklara daha iyi aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha çok yaygınlaştırmamız lazım. Belki ta ilkokuldan başlayarak, ortaokul, lisedeki bütün öğrencilerimizi biz bu spora nasıl alıştırırız. Belki bununla ilgili daha farklı şeyler de yapmamız lazım. Tokat'a da güzel bir okçuluk tesisi de kazandırmak herhalde bunun ilk başlangıcı olur diye düşünüyorum. Sayın Vekilimizde buradalar beraber birlikte inanıyorum ki Tokat'a böyle bir tesis kazandırdığımızda, daha da alttan çocuklarımızın, gençlerimizin, yetiştiğini, bu sporla da ilgilendiğini görürüz” şeklinde konuştu.

Organizasyonda yarışan sporculardan Davut Kaya, giydikleri kıyafetler ile kullandıkları ok ve yayların kendileri tarafından yapıldığına dikkat çekti. Davut Kaya: “ Kullandığımız tüm araç ve gereçlerin Osmanlı ve Selçuklu dönemini yansıtması lazım. Çünkü Geleneksel Türk Okçuluğu yapıyoruz burada. Dolayısıyla giydiğimiz kıyafetler de, oklar da, yaylar da gelenekseli yansıtması lazım. Oklarımız tamamıyla ahşaptan yapılma oklar. Tüyler yine doğal malzemeden, arkalıkları ok üzerine açılmış gezlerden ibaret. Yaylarımız da yine Osmanlı Dönemini yansıtan yaylar. El işçiliği ile yapılan yaylar” diye konuştu.