Tokat'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Tokat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Tokat'ta akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda şiddetli rüzgara dayanamayan sedir ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Ağacın devrilmesi nedeni ile ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Yeşilyurt ilçesinde ise elektik direklerinin yola devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler yola devrilen 5 direğin kaldırılarak, bölgeye tekrar elektrik verilebilmesi için çalışma başlattı.