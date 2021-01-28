Tokat'ta fırtına seralarda hasara yol açtı

Tokat'ta, etkili olan fırtına sebze seralarında hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Yelpe köyünde kuvvetli rüzgar sebze seralarının örtülerini uçurdu. Ekili olan seraların bir kısmı rüzgara dayanamayarak yırtıldı. Gümenek köyünde de bazı seralar şiddetli rüzgara dayanamadı. Maddi hasar yaşayan çiftçiler destek beklediklerini söyledi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İbrahim Bal, fırtınadan dolayı seralarını bir kısmının zarar gördüğünü kaydetti. Tere, roka ekili olan seralarında maddi hasar meydana geldiğini belirten Bal, “Kuraklıktan sonra fırtınadan dolayı da zararımız oldu. Rüzgar halen devam ediyor, nerede ise evleri de sökecekti diye korktuk. Yardıma ihtiyacımız var. Devletimiz sera naylonlarımızı karşılarsa iyi olur” dedi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gelen talepler üzerine sahada çalışma başlattığı, sigortası olan çiftçilerin zararlarının karşılandığı öğrenildi.