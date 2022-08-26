İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta 'Gastronomi Festivali'nde konser coşkusu

Tokat’ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Irmak Arıcı verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tokat'ta ilk kez düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde şarkıcı Irmak Arıcı verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.


Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, konser verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Irmak Arıcı'nın seslendirdiği parçalar eşliğinde doyasıyla eğlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.