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Tokat'ta geleceğin öğretmenini yetiştirme çalıştayı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen “Geleceğin Öğretmenini Yetiştirmek İhtiyaç Analizi’’ çalıştayında konuşan Rektör Şahin yeni atılımların yapılacağı bir yıl olacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen “Geleceğin Öğretmenini Yetiştirmek İhtiyaç Analizi'' çalıştayında konuşan Rektör Şahin yeni atılımların yapılacağı bir yıl olacağını söyledi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından “Geleceğin Öğretmenini Yetiştirmek İhtiyaç Analizi'' çalıştayı yapıldı. Çalıştay öncesinde Nihal Ağaoğlu Çok Amaçlı Konferans Salonu açılışı gerçekleştirildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, çok amaçlı salonun açılışı için katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkür etti. Açılışın ardından çalıştay programına geçildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür'ün ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz açılış konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Rektör Şahin, öğretmenlerin bir ülkenin gelişimi ve geleceği için önemine değindi. Rektör Şahin ayrıca bu yılın üniversite açısından pandemiden çıkmış ve yeni atılımların yapılacağı bir yıl olacağını belirterek üniversitenin yeni başarılara imza atacağını söyledi.

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