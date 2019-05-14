Tokat'ta genç fotoğrafçıların sayısı artıyor

Tokat'ta, Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) tarafından 6. dönem temel fotoğrafçılık kursuna katılım sağlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Tokat'ta yapmış oldukları etkinlikler ve gezilerle şehrin tanıtımında büyük pay sahibi olan TOFSAD üyeleri 6. dönem temel fotoğrafçılık kursu sonrasında belge dağıtımı için bir araya geldi. Dernek Başkanı Sefa Genç, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi amacıyla yapılan etkinliklerin önemine dikkat çekti. Tokat'ın tanıtımına yönelik projelere önümüzdeki süreçte hız kazandıracaklarını ifade eden Genç, “İnşallah bu sene içerisinde çok farklı etkinliklerle Türkiye'de fotoğrafa gönül vermiş profesyonel fotoğrafçıları şehrimizde misafir edeceğiz. Bu sene içerisinde 6. temel fotoğrafçılık kursumuzu açmıştık. Bu arkadaşlarımız artık ailemize katılmış oldular.”dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 6. temel fotoğrafçılık kursunda başarılı olan 12 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Bugüne kadar düzenlenen kurslara katılan 90 kişinin fotoğrafçılık eğitimi alarak derneğin üyesi olduğu kaydedildi.