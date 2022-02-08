Tokat'ta geri dönüşüm farkındalığı

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik hediyeli atık toplama kampanyası düzenlendi. 10 kilogram ve üzeri kâğıt, plastik, cam, kompozit ve elektronik atık ile 5 kilogram ve üzeri metal, pil, bitkisel atık yağ ve florasan atığı getiren öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi. Trafik eğitim parkında düzenlenen program Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katılımı ile yapıldı. Başkan Eroğlu, geri dönüşüm bilincini alışkanlık haline getirmek için kampanyanın devam edeceğini belirterek; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık kampanyasına Tokat Belediyesi olarak desteğimiz devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda birçok farkındalığa imza attık. Bundan sonra da çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve atıklar konusunda sadece çocuklarımızda değil, toplumumuzun genelinde kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır” dedi. Başkan Eroğlu'nun kocuşmasının ardından 40 öğrenciye hediyeleri takdim edildi.