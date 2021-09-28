Tokat'ta Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler fuarına yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenen fuar, Türkiye'nin farklı yerlerinden firma ve ziyaretçiyi Tokat'ta buluşturdu. Tokat Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın açılışı törenle yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin gösterisinin ardından folklor ekibi sahne aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılamayan fuarın bu yıl düzenlendiğine dikkat çekti. Başkan Çelik, yöresel işaretli ürünler günümüzde çok önemli olmaya başladığına vurgu yaparak, "Tokat olarak 10 ürünümüzün yöresel işaretini aldık. 2 tanesinin de elim ayında onaylanmasını bekliyoruz. 2022 yılında ise 12 ürünümüze yöresel işaret alacağız. Türkiye'de en fazla yöresel işaret alan 3-5 ilden bir tanesi olacağız” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise içerisinde tarım OSB'nin olduğu yanında bir lojistik merkezin olduğu alanın kente kazandırılması ile potansiyelinin 5-10 kat daha artmasını beklediklerini dile getirdi. Tokat'ın devam eden projelerle tarım ve hayvancılık alanda büyüyen bir şehir olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Bunun yanında bizler gerek belediyemiz gerekse paydaş kuruluşlarla ilimizin kültürünü , tarihini kadim medeniyetini ortaya çıkartma noktasındaki çalışmalarımızla geçmişi ihya ederken geleceği de inşa ederken bu şehri Türkiye'nin en önemli 20 büyükşehri noktasına getirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Milletvekillerinin konuşmasından sonra kürsüye gelen Vali Ozan Balcı, kentte devam eden projeleri dile getirdi. Tokat'ın doğa, tarihi ve kültürel potansiyelinin yanı sıra fedakar, vatanperver, çalışkan insan yapısına sahip olduğunu belirterek, “Büyük bir uyum birliktelik ve beraberlikle Tokat'ın aslında geleceğini dizayn ediyoruz. Gelecek kuşaklar için şehri hazırlıyoruz. Tokat'ın tarımsal sanayide önü açık” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından bal üreticilerine yönelik yapılan yarışmada dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ödül törenin ardından dualarla kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Farklı firma temsilciliğinin tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergilendiği fuarda, yöresel ürünler vatandaşın beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca görücüye çıkan 3 metre uzunluğundaki Suzi isimli piton yılanı dikkatleri çekti.

10 bin metre kaplı alanda 250 stant açılı

Pars Fuarcılık İşletme Sahibi Umut Kıranatlıoğlu, Tokat ve çevre illerdeki tüm vatandaşları fuarı gezmeye beklediklerini ifade ederek, “10 bin metre kapalı alanda yaklaşık 250 standımız var. Gıda, yöresel ürünler, hayvancılık, tarım alanındaki sektör temsilcilerine fuarımızda yer verdik. Fuar 2 Ekim'e kadar açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.