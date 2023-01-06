Tokat'ta gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 9 yaralı

Tokat'ta gizli buzlanma nedeni ile 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Çevre Yolu Erenler köprü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile aralarında öğrenci servisinin de olduğu 6 araç duramayarak bir birine çarptı. Otomobillerden birisi çarpmanın etkisi ile yoldan savrularak kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Yolda kara yolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.