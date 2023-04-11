Tokat'ta gündüz geceye döndü

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış adeta gündüzü geceye çevirdi, Behzat Deresi yağan yağışla coştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış gündüzü geceye çevirirken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış etkisiyle Behzat Deresi coştu, Yeşilırmak kahverengiye büründü. Kentin yüksek kesimlerinde ise sis etkili oldu.