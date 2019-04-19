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Tokat'ta “Güvenli Elektrik Kullanımı” projesi

Tokat’ta “Güvenli Elektrik Kullanımı” projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Tokat'ta “Güvenli Elektrik Kullanımı” projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.


Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan ‘Eğitim Tokat' projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında öğrencilere, yönetici ve öğretmenlere yönelik enerji tasarrufu, elektriğin güvenli kullanılması, elektrik çarpılması, yangınlar ve korunma yöntemlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantıları yapıldı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda öğrencilere yönelik gerçekleştirilen “Güvenli Elektrik Kullanımı” sunumunun yönetici ve öğretmenlerle paylaşılarak farkındalığın arttırılması ve bu suretle daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.


Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, elektriğin güvenli kullanılmasının çok önemli olduğunu, güvenlik olgusunun küçük yaşlardan başlayarak öğrencilere kazandırılması için kurum olarak üzerilerine her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan ise il genelindeki okullarda elektrik kaynaklı oluşabilecek her türlü riski kaynağında bertaraf etmek için uğraş içerisinde olduklarını, öğrencilerin duyarlılıklarını artırmak için ÇEDAŞ' la uygulanan “Çarpılma! Projesi”ni çok önemsediklerine değindi.

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