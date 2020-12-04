İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor

Tokat’ta, 15-25 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsi cep yakıyor.

Tokat'ta, 15-25 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsi cep yakıyor.


Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi bereketi yaşandı. Hamside yaşanan bolluğun Tokat'ta ki tezgahlara yansımaması vatandaşları üzdü. Kentte pazar yerinde hamsinin kilosu 15 lira, balıkçılarda ise 20- 25 liradan satılıyor. Balıkçı Hamza Daldal, balık fiyatlarının kalitesine göre değiştiğin ifade ederek, “10 liralık hamsi istiyorlarsa aradıkları zaman bulurlar.. Yani balık kalitesine göre değişir. Her balık aynı fiyatta olmaz. 'Denizden çıkıyor, bu da balık o da balık' diyenler oluyor. Bunun kasalanması muhafazası, buraya gelmesi fiyatı etkiliyor. 8 liraya bu hamsiyi vermezsin. 8 liraya bizde alsak ta satsak” dedi.


Vatandaşlar ise fiyatlarda yakınarak Tokat'ta istedikleri fiyatta hamsiyi bulamadıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.