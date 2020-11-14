İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti

Tokat’ta geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.

Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.


Karadeniz'de balık sezonun başlaması ile tezgahlarında yerini alan hamsiye talep artıyor. Samsun'da 15 liraya kadar düşen hamsi Tokat'ta 25 liradan tezgahlarda alıcı bekliyor. Niksar yolu kavşağında balıkçılık yapan Mustafa Gökrem, geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsinin 25 liraya düştüğünü söyledi. Balığa talebin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Gökrem, en uygun fiyatla balık satmaya çalıştıklarını belirterek, “İki gün önce fiyatlar şuan ki fiyatların iki katı idi. Hamsi, Karadeniz'in kuru fasulyesi tezgahımızda olmazsa olmaz dediğimiz balığımız. Tokat halkı da hamsiyi çok seviyor. Geçen yıllara göre hamsinin pahalı olmasının bir sebebi de pandemiden dolayı çok talebin olmuş olması. Onun için talepleri karşılayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.