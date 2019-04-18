Tokat'ta iki adet otomatik silah ele geçirildi

Tokat'ta uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 adet otomatik silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler Sivas Caddesi Geyras Mahallesinde Uygulama Noktasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka koltuk kısmına gizlenmiş vaziyette yabancı menşeli ruhsatsız 2 Adet otomatik silah ve silahlara ait 2 adet şarjör ele geçirildi. 6136 SKM suçundan gözaltına alınarak yapılan tahkikat sonucu aynı gün adli makamlara çıkartılan İ.G isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.Y isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.