Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Zile Çekerek yolu Karayün mevkiinde meydana geldi. Otomobille bir kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde çalışma başlattı.