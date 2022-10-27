Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Salih Yıldırım (80) idaresindeki Lada marka 60 DU 839 plakalı otomobil kavşaktan diğer yöne geçmek isterken Mustafa A. idaresindeki 34 JU 5582 otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amcasının trafik kazasında öldüğü yerde hayatını kaybetti

Köy sakinlerinden Mustafa Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Yıldırım'ın yaklaşık 6 ay önce meydana gelen kazada amcası Ahmet Yıldırım'ın öldüğünü söyledi. Yılmaz, yaklaşık 6 köyün kullandığı kavşağın bulunduğu yerde sık sık kazaların yaşandığı bölgede alt geçit yapılmasını istediklerini söyledi.