Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Almus ilçesi Çevreli beldesi Ormandibi köyü yol ayrımında hatalı sollama sonucu meydana geldi. M.K idaresindeki 60 ABK 621 plakalı Ford marka otomobil, karşı yönden gelen O. C. idaresindeki 55 LN 99 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile tarlaya savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Esnemez olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.