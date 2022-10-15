İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Şehit Birol Yavuz caddesinde meydana geldi. Mehmet S. (33) idaresindeki 60 AAN 380 plakalı Ford Focus marka otomobil ara sokaktan yola çıkan Ali Y. (72) idaresindeki 58 NS 176 Lada marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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