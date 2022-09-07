Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı yolu Güvendik köyü yol ayrımında meydana geldi. Ömer K. (67) idaresindeki 58 BR 053 plakalı Citroen marka otomobil ile Nevzat E. (44) idaresindeki 60 RG 073 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan Ömer K. idaresindeki otomobil istinat duvarına çaptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.