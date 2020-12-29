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Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Tokat’ta, geri geri giden itfaiye aracının depo girişindeki boşluğa devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta, geri geri giden itfaiye aracının depo girişindeki boşluğa devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde bulunan güvenlik kameraları tamiri için görevlendirilen itfaiye aracı merdiveni ile çalışma yapıldı. Muzaffer Kibar idaresindeki itfaiye aracı, geri geri çıkarken depo girişindeki boşluğa arka tekeri düştü. İtfaiye aracı boşluğa düşerek ters dönerken itfaiye aracının sepeti üzerinde bulunan bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker, kendi yere atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Devrilen itfaiye aracından sürücü ile birlikte üzerindeki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

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