Tokat'ta "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek

Kızılay tarafından başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı çağrısına Tokat'ta milli eğitim camiasından destek geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için başlatılan kan bağışı kampanyasına Tokat'ta destek verdi. Kızılay kan merkezinde iftar sonrasında Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile eğitim camiası kan bağışında bulundu. Kızılay'ın "İyilik Kanımızda Var" adıyla yaptığı kan bağışı çağrısına, "Bir Damla da Bizim Kanımız Olsun" diyerek destek olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, “Malumunuz Ramazan Ayının yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle Kızılay'ın kan stokları düşmüştü. Bizde Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri olarak Kızılay'a destek vermek için buradayız. Kampanyamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli Eğitim camiası olarak 500 kişinin üzerinde kan bağışında bulunulmasını hedefliyoruz” dedi.