İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta izinsiz kazı yapan 9 kişi yakalandı

Tokat’tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde izinsiz kazı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Başçiftlik İlçesi kırsal alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu düzenledikleri operasyonda, 9 şüpheli şahsı izinsiz kazı yaptıkları esnada dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladılar.


Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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