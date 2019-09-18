İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir adet heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir adet heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Niksar ilçesinde bağlı Budaklı Köyünde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.