Tokat'ta kaçak 33 yapı yıkılıyor

Tokat'ta hazine arazisi üzerine inşa edilen 33 kaçak yapı, müştemilat, bahçe duvarının yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yeşilova Mahallesinde hazine arazisi üzerine daha önce inşa edilen alanlarda yıkım kararı verildi. Tokat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Mili Emlak Müdürlüğü koordinasyonunda 33 yerde yıkım çalışması başlatıldı. Hazine arazilerini işgal eden kaçak yapı, müştemilat, bahçe duvarları iş makinesi yardımı ile yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.