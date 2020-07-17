Tokat'ta kaçak alkol operasyonu

Tokat'ta kaçak yollarla rakı ve votka satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Baskın anı sonrasında ele geçirilen içkiler polis kamerasıyla görüntülendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak alkollü içki satışı yapıldığı istihbaratı alındı. Harekete geçen ekipler K.A. ve N.P. isimli 2 şahıs üzerinde yoğunlaşarak operasyon başlattı. Gerçekleşen operasyonda 172'si rakı, 35'i ise votka olmak üzere toplamda 207 şişe kaçak alkol ele geçirildi. K.A. ve N.P. isimli şahıslara 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.