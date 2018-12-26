Tokat'ta, kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile İlçesi Turgutalp köyü Deliklitaş bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler 7 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler ayrıca şahısların kazıda kullandığı 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 2 adet darbeli matkap, 1 adet kesici, 1 adet dürbün, 1 adet şerit metre, 1 adet soba, kürek ile çekiç ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.