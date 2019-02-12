Tokat'ta kadınlara kıraathane müjdesi

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Altıyüzevler Mahallesi'nde mahalle buluşmasını bir kahvehanede gerçekleştiren Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, bayan ve erkeklerden oluşan kalabalık topluluğa hitap etti. Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, 5 yılda Altıyüzevler Mahallesi'nde yapılanları, şehrin geneliyle ilgili gerçekleştirdiği projelerini anlattıktan sonra gelecek 5 yıla dair 71 tane proje hazırladığını ifade etti. Başkan Eroğlu, kendisini dinlemeye gelen Tokatlı kadınlara “Kadınlar Kıraathanesi”nin müjdesini verdi. Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Millet Kıraathanesi projesi ile toplum olarak okumanın, kültürel birikimin geleceğe taşınmasının önünü açtı. Tokat Belediyesi olarak bizler de Yeşilırmak kenarında Şeyh Meknun Zaviyesini restore ederek, Tokat Belediyesi Millet Kıraathanesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 5 yıllık hizmet dönemimizde kadınlarımıza yönelik birçok ilki Tokat'ta birlikte başardık. Hanımelleri ve Mahalle Konakları Tokatlı kadınlarımızın sosyal ve kültürel aktivite alanları oldu. Yine bu merkezlerimiz aile bütçesine katkı sağlayan üretim merkezleri görevini de yürüttüler. 6000 yıllık tarihi ve kültürel birikimi ile Tokat ve Tokatlı kadınlar ‘Kadınlar Kıraathanesi'ni hak ediyor. Sadece hanım kardeşlerimizin yararlanacağı bu kıraathane projemizi de inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hayata geçireceğiz" şekline konuştu.