İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Niksar ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Ceviz Sokak'ta meydana gelen olayda, balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 6 yaşındaki G.K., kafasını çıkartamadı. Ailesi uzun uğraşlar sonucunda çocuğun kafasını çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, hidrolik makas yardımıyla demir çubukların arasını açarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

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