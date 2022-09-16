İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Tokat’ta bir şahsın evinde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Tokat'ta bir şahsın evinde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yurtdışı yapımı yasadışı silah sakladığı duyumu alarak operasyon düzenledi. Kemalpaşa köyünde ikamet eden E.A. (45) şahsın evinde eklentilerinde ve araçlarında aram yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 7.62 mm çapında AK-47 kalaşnikof marka tüfek, 1 adet 9 mm çapında Brownıng marka tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör, 28 adet tabanca fişeği mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.