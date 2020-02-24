Tokat'ta kaldırım işgaline savaş açıldı

Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilk etapta Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik olarak uygulama başlatıldı. Alınan karar gereği esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin önündeki kaldırımları en fazla 50 santimetreye kadar kullanabilecekleri bildirildi. Esnaflara dağıtılan broşürlerde vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine esnaflardan anlayış ve çözüm ortaklığı beklendiği kaydedildi. Uygulamaya katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hak ihlalinin önüne geçmek, bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Esnaf odaları başkanları ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, birçok şehrin önemli sorunlarından bir tanesinin de kaldırımların işgali olduğuna dikkat çekerek, “Tokat'ta da zaman zaman bu tip konularda vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda buna göre bir işlem yapmak, hem de bunu yaparken de esnaf kardeşlerimize bunu güzellikle anlatmak için bu tip çalışmalar yapıyoruz. Esnaf bizim başımızın tacı, esnaflarımızın Tokat'taki en önemli paydaşlarımızın başında geliyor. Onlar geçmişin ahisi şuanın da toplumumuza yön veren ve sözüne inanılan fikrine danışılan önemli insanların başında gelmekte. Şehri biz büyüteceksek geliştireceksek bunu ancak esnafla yapabiliriz, buna canı yürekten inanan bir insanım. Onun içinde esnafın kalbimizde, gönlümüzde, hatta şehrin gelişmesinde önemli bir yeri olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Değerli esnaf kardeşlerimize şehrimizin hepimizin olduğunu, şehirdeki insanların her hangi bir konuyla alakalı eğer ki bir rahatsızlığı olmuşsa bu konunun da çözülmesi gerekiyorsa bunu hep birlikte beraberce bir çözümle yapmamız gerektiğini onlara ifade etmiş olacağız. Hazırladığımız güzel bir broşürü onlara da takdim edip akabinde onlardan bu konuyla alakalı bir özveri bekleyeceğiz. İnşallah bu güzel şehrimizde sorunları birlikte ve beraberce çözmüş olacağız. Bizim sloganımız bu, birlikte büyüyoruz, birlikte çözüyoruz, birlikte hep beraberce Tokat oluyoruz. Bu benim altı yıldır her zaman söylediğim hususların başında gelmekte. İnşallah Tokatlılarla ve Tokatlı esnafımızla beraberce bu konuyu da çözeceğimize inanıyorum. Daha güzel bir Tokat'ta hep beraberce hep birlikte yaşayacağız diyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, esnaflardan kaldırım işgallerine karşı destek beklediklerini ifade ederek, “Önce uyaralım, önce görüşelim ardından da daha farklı şekilde bu konularla ilgili girişimlerde bulunacağımızı söyleriz. Ama biz bunları istemiyoruz yapmayacağız, yapmakta istemiyoruz. Ben Tokatlı esnafa da güveniyorum, inanıyorum. Tokat'ımızın esnafımız en iyi şekilde gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Başkan Eroğlu ve beraberindekiler basın açıklamasının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak bilgilendirme yaptı.