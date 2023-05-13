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Tokat'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Tokat’ın Niksar ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.


D-100 karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar istikametine seyir halinde olan R.Y. (26) idaresindeki 33 BEM 24 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola çıkan Fezail Ege (62) yönetimindeki 52 BS 197 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Ege, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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