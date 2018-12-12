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Tokat'ta kar etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Tokat-Sivas Karayolu’nda kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Tokat-Sivas Karayolu'nda kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.


Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Çamlıbel geçidinde etkili oldu. Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tırlardan bazıları yolda kaldı. Kayarak yolun tek şeridini ulaşıma kapatan tır ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Kayarak bariyerlere çarpan bir otomobil sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bölgede sisle birlikte aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.

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