Tokat'ta kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh Beldesi'nde bulunan Eriklice Düzü Göletinde beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu eşsiz doğal manzaralar ortaya çıktı. Yaz aylarında vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan Eriklice Düzü Göleti beyaz örtü ile kaplandı. Bir kısmı buz tutan göletin çevresindeki ormanlık alanda kar eşsiz doğa manzaraları oluşturdu.