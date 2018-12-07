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Tokat'ta kar yağışı

Tokat’ın Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gökal Beldesinde etkili oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gökal Beldesinde etkili oldu.


Dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde hissedilmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

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