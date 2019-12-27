Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Tokat'ta hafif yağmur yağışı aralıklarla devam ederken yüksek kesimler beyaza büründü.

Tokat'ta kar yağışı Reşadiye, Almus, Niksar, Başçiftlik, Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkeze bağlı Tekneli köyünde kar yağışı eşsiz doğa manzaraları oluşturdu. Yaklaşık 25 haneli köyde vatandaşlar tarafından beslenen çok sayıda kedi ise dikkatlerden kaçmadı. Köpeklerle dost bir şekilde köyde yaşayan kedilerin karda bata çıka yürümeleri kameralara yansıdı. Köy halkından Hulusi Taştan, kışın mevsiminin etkisini yeni hissetmeye başladıklarını söyledi. Gece başlayan kar yağışının eşsiz doğa manzaraları ortaya çıkardığını belirten Taştan, doğa ile iç içe yaşamayı sevdiğini kaydetti. Soğuk hava ve kar yağışından etkilenen sokak hayvanlarının mağdur olmaması için elinden geleni yaptığını ifade eden Taştan, “Bu aylarda yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin yaban hayvanlarının yiyecek getiriyorum. Şehirde vatandaşlar tarafından çöpün yanına bırakılan yiyeceklerden getirerek sağa sola bırakıyorum. Burada hayvanlarım var onlara bakıyorum. Her mevsim başka bir güzel” diye konuştu.