Tokat'ta kardeşlik futbol turnuvası

Tokat'ta, “2021 Tokat Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Tokat Gençlik Merkezi işbirliği ile futbol turnuvası düzenlendi. TOGÜ öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin santra atışı ile başladı. Turnuva 12-26 Ekim 2021 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda devam edecek.