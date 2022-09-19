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Tokat'ta 'kavak ağacı' cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Tokat’ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi.


Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda kavak ağacı meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. (57), Y.N. (29), T.N. (23) ve A.N. (77), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi.

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