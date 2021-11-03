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Tokat'ta kavşakta yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Tokat’ta, kavşakta ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza KGYS kameralarına yansıdı.

Tokat'ta, kavşakta ticari taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza KGYS kameralarına yansıdı.


Tokat'ta kavşaklarda yaşanan kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Eski Niksar yolu kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anbean kameralara yansıdı. Hurdaya dönen ticari taksi ile otomobilde bulunanların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. KGYS kameralarında ayrıca motosiklet ve maddi hasarlı kazalar yer aldı.

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