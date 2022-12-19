Tokat'ta kaybolan 5 çocuk annesi kadın 3 gündür aranıyor

Tokat'ta kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 3 gündür aranıyor.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe'yi (64) telefonla arayan Fikri Gökçe, eşine ulaşamayınca harekete geçti. Evine geldiğinde eşini bulamayan Gökçe, komşuları ve yakınlarını aradı. Tüm aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan Fikri Gökçe, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Belde yakınlarındaki ormanlık alanda iz takip köpeği ile arama yapıldı. Bölgede komando, AFAD ile vatandaşların yardımı ile arama çalışmaları devam ediyor.