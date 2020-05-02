İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta, kaybolan alzaymır hastasını kadını arama çalışması başlatıldı

Tokat’ın Almus ilçesinde kaybolan alzaymır hastasını kadını arama çalışması başlatıldıEdinilen bilgiye göre; Tokat’in Almus ilçesi Karadere köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Sağdıç (55) evinden çıktıktan sonra haber alınamadı.

Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan alzaymır hastasını kadını arama çalışması başlatıldı


Edinilen bilgiye göre; Tokat'in Almus ilçesi Karadere köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Sağdıç (55) evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının jandarma ekiplerine ihbarı üzerine kadının bulunması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 gündür ormanlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.