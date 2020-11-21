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Tokat'ta kısıtlama sessizliğini kuşlar bozdu

Tokat’ta kısıtlamanın başladığı saatlerde gecenin sessizliğini kuşlar bozdu.

Tokat'ta kısıtlamanın başladığı saatlerde gecenin sessizliğini kuşlar bozdu.


İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk saatleriyle birlikte Tokat sessizliğe büründü. Yolda devriye görevi yapan polis ekipleri megafonla vatandaşlara uyarıda bulundu. Cumhuriyet Meydanında polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaparak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Kısıtlama başladığı dakikalarda ise yaya olarak görüntülenen vatandaşlar iş çıkışı geç kaldıklarını kaydetti. Gecenin sessizliği ise kuşlar bozdu. Karga sürüsünün Cumhuriyet Meydanı üzerinde dakikalarca uçması kameralara yansıdı.

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