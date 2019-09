Tokat'ta,” Kitaplarımızı paylaşıyoruz, kültürümüzü şekillendiriyoruz” projesi

Tokat'ta, Erasmus okul değişim ortaklıkları projesi kapsamında “Kitaplarımızı paylaşıyoruz, kültürümüzü şekillendiriyoruz” başlığında “Kitap ve Kültür” temalı projeyi yürütülecek.

Tokat Plevne Anadolu Lisesinde 13 ay sürecek olan Erasmus+ KA229 Okul Değişim Ortaklıkları Projesi kabul edildi. Romanya ve Yunanistan ortaklıkları ile koordinatör olarak Plevne Anadolu Lisesi, “Kitaplarımızı paylaşıyoruz, kültürümüzü şekillendiriyoruz” başlığında “Kitap ve Kültür” temalı projeyi yürütecek. İngilizce öğretmeni ve projenin sorumlusu olan Şehriban Yeşil, “Projede her ay en az 75' er öğrenci bir Türk, bir Yunan ve bir Rumen yazarın ya da şairin kitabını okuyacak. Kitapların seçimi her ülkenin kendi diline çevrilmiş olanlardan yapılacak. 9 ay boyunca her bir öğrenci toplamda 27 kitap okumuş olacak. Projeye katılan öğrencilerimiz üç ortak okulda oluşturulan kitap okuma köşelerinde kitap okuyabilecekler ve İngilizce yorumlar yazıp kitap köşesinde bulunan panolardaki zarflara koyabileceklerdir” dedi.

Projede 3 hareketlilik gerçekleştirileceklerini ifade eden Yeşil, “3 ortak okul kasım, şubat ve nisan aylarında buluşacaklar. Her hareketliliğe 5' er öğrenci 3' er öğretmen katılacak. Buluşmalarda kültürel etkinlikler ve öğrencilerin kitaplar hakkında düşüncelerini paylaşabileceği sunumlar gerçekleştirilecektir. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz 10 günde bir kitap bitirme alışkanlığı kazanmış olacak. Kitaplar ve yazarlar hakkında daha bilinçli olacaklardır. LTT hareketlilikleri ile kültürel kaynaşmalar sağlanmış olacak” diye konuştu.