İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.


Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Niksar istikametine seyir halinde olan D.K. idaresindeki 60 AAY 929 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana çarparak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Y.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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